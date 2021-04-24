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Emekliye bayram ikramiyesi bin 500 TL olsun teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi

Plan ve Bütçe Komisyonu CHP'li vekiller emeklilere bayram ikramiyesinin bin TL'den bin 500 TL olmasını her yıl enflasyon oranına göre artış yapılması önergesi sundu. Ancak önergeyi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:31
Emekliye bayram ikramiyesi bin 500 TL olsun teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi
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CHP vekillerin ‘emekliye bayram ikramiyesi bin 500 TL teklifi reddedildi

 

Dün yapılan ‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ‘görüşülmesi anında CHP Plan ve Bütçe komisyon üyeleri vekiller, emekliye bayramda verilen bayram ikramiyesinin 1000 TL’den 1500 TL’ye çıkarılmasını ve her yıl enflasyona göre emekli bayram ikramiyelerinin artması önergesini sundu. 

AKP ve MHP oyları ile önerge reddedildi. CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin şu açıklamalarda bulundu:

‘Pandemi ve ekonomik kriz halkın ocağına incir ağacı dikti. 13 milyondan fazla Türkiye’de emekli insan var. Büyük bir kısmı yoksulluk kıskacında. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda. Hiç olmazsa bu bayram torunlarına harçlık verebilsinler diye yıllarca çalışma yükünü taşıyan emeklilerimize verilen bayram ikramiyesinin bin TL’den bin 500 TL olması için önerge verdik. Ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Beşli çetenin borçlarını silerken elleri titremeyenler emeklilere gelince en iyi bildikleri yaparaktan halkın ihtiyaçlarına uzak olduklarını bir kez daha gösterdiler. ‘




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
CHPAKPMhpBütçeEmekliBayram İkramiyesi
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