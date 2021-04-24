Emekliye bayram ikramiyesi bin 500 TL olsun teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi

CHP vekillerin ‘emekliye bayram ikramiyesi bin 500 TL teklifi reddedildi
AKP ve MHP oyları ile önerge reddedildi. CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin şu açıklamalarda bulundu:
‘Pandemi ve ekonomik kriz halkın ocağına incir ağacı dikti. 13 milyondan fazla Türkiye’de emekli insan var. Büyük bir kısmı yoksulluk kıskacında. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda. Hiç olmazsa bu bayram torunlarına harçlık verebilsinler diye yıllarca çalışma yükünü taşıyan emeklilerimize verilen bayram ikramiyesinin bin TL’den bin 500 TL olması için önerge verdik. Ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Beşli çetenin borçlarını silerken elleri titremeyenler emeklilere gelince en iyi bildikleri yaparaktan halkın ihtiyaçlarına uzak olduklarını bir kez daha gösterdiler. ‘