Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir parti kuruldu

Emeklilikte yaşa takılan yani EYT’liler bir araya gelerek emeklilik günlerinin dolmasına rağmen yaş sebebi ile emekli olamayan kişiler olarak bir parti oluşturdular. Umut Partisi adını verdikleri partinin genel başkanı ise Abdülkadir Bozkurt seçildi.
Ülkemizde 6 milyon kadar kişinin emeklilikte yaşa takılması sebebi ile emekli olamaması prim günlerinin dolmasına rağmen yaş sebebi ile emekli olamamalarına neden oluyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi bu durumu düzenleyecek bir kanun çıkarılmasını istiyorlar.
Son Güncelleme: 27.08.2020 18:22