Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir parti kuruldu

Emeklilikte yaşa takılan yani EYT’liler bir araya gelerek emeklilik günlerinin dolmasına rağmen yaş sebebi ile emekli olamayan kişiler olarak bir parti oluşturdular. Umut Partisi adını verdikleri partinin genel başkanı ise Abdülkadir Bozkurt seçildi.

Emeklilikte yaşa takılan kişilerin mağduriyetlerini gidermek ve haklarını aramak amacı ile kurulan partinin başkanı konuya ilişkin konuşarak ülkede dışarıdan alımın fazlaca olduğunu ayrıca gençlerinde gelecek ile ilgili umutsuz olduklarını, her belediyenin kendi üretimini yapması halinde her türlü ihtiyacın karşılanacağını da ekledi.

Ülkemizde 6 milyon kadar kişinin emeklilikte yaşa takılması sebebi ile emekli olamaması prim günlerinin dolmasına rağmen yaş sebebi ile emekli olamamalarına neden oluyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi bu durumu düzenleyecek bir kanun çıkarılmasını istiyorlar.