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Emekli olan 103 amiralin yayınladığı sözde bildiriye sert tepki! Soruşturma başlatıldı

Emekli olarak görevlerinden ayrılan 103 amiral tarafından Montrö Anlaşması'nın kaldırılmasıyla ilgili yaşanan polemiğe ilişkin yayınladığı bildiriye tepkiler gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere bir çok üst düzey isim bu açıklamaya karşılık verirken, söz konusu sözde bildiri için re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

04 Nisan 2021 Pazar 11:46
Emekli olan 103 amiralin yayınladığı sözde bildiriye sert tepki! Soruşturma başlatıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından sorulan "Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna karşılık teknik olarak evet yanıtının verilmesi ve hemen ardından Deniz İkmal Komutanlığı görevinde bulunan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın daha önceden gittiği tarikat evinde sarıklı cüppeli fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlatılan Montrö Sözleşmesi tartışmalar ile ilgili bir bildiri yayımlandı. Emekli olan 103 amiralin imzasının yer aldığı bildiriye Hükümetten sert yanıtlar geldi.

Meclis Başkanı Şentop, yayımlanan sözde bildiri ile ilgili düşüncelerin açıklanmasının başka, darbe çağrıları için bildiri hazırlamanın başka olduğunu savunarak bildiride 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti’ni hedef alındığını dile getirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yayımlanan bildiri ile ilgili yaptığı açıklamasında düşündükleri Türkiye'nin eskide kaldığını ve Türk millertinin15 Temmuz’da darbe heveslilerini alt ederek herkese açıkça gösterdiğini belirtti ve açıklamasında 'Haddinizi bilin!" ifadelerine yer verdi.

Hükümet politikalarına ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı olarak 103 emekli amiralin darbe hayali ile kaleme aldıkları sözde bildiride 15 Temmuz'da yaşanan ihanet girişiminin referanslı duyurulduğu görülürken bu bildirinin 15 Temmuz yıl dönümüne tam 103 gün kala yayınlanması da dikkatlerden kaçmadı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Yayınlanan bildirinin ardında Hükümet kanalından sert tepkiler gelmeye devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayınlanan ve tepki çeken bildiriye karşılık harekete geçti. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İŞTE  BİLDİRİDE İMZASI BULUNAN 103 EMEKLİ AMİRALİN İSİMLERİ:

 

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Son Güncelleme: 04.04.2021 11:46
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Anahtar Kelimeler:
103 Emekli AmiralBildiriMontrö AnlaşmasıSoruşturma
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