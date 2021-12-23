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Emekli maaş zam teklifine AK Partili vekillerden ret!

CHP tarafından TBMM'ye sunulan ve içeriğinde emekli maaşlarının asgari ücret düzeyinde artırılmasını öngören teklif AK Partili vekillerin oyları ile reddedildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 19:16
Emekli maaş zam teklifine AK Partili vekillerden ret!
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sınmak için bir teklif hazırladı ve teklifin içeriğine en düşük emekli maaşının asgari ücretin net kısmı düzeyinde olması gerektiği konusunun detaylarını paylaştı. Gürer'in Meclise sunduğu söz konusu teklif TBMM'de görüşmeye alındı ve Genel Kurul'da gerçekleştirilen oylama işleminde AK Partili vekillerin oy çokluğu sonucu reddedildi.

TBMM'ye sunulan teklif oylama açılmadan önce Genel Kurul'da bir konuşma yapan CHP'li Fethi Gürer, Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle tüm vatandaşların zor durumda kaldığı ve emekli vatandaşların da  bu durumdan oldukça fazla etkilendiğini dile getirerek çoğu vatandaşın bin 500 lira gibi bir maaşla geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

Gelirlerinin daha iyi olabilmesi için maaşlarına net asgari ücret düzeyinde bir zam yapılması teklifini yineleyen CHP'nin söz konusu teklifi Genel Kurul görüşmelerinde oy çokluğu ile reddedilerek geri gönderildi.


Son Güncelleme: 23.12.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaş ZammıAsgari ücretTBMMAK PartiTeklifRET
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