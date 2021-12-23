Emekli maaş zam teklifine AK Partili vekillerden ret!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sınmak için bir teklif hazırladı ve teklifin içeriğine en düşük emekli maaşının asgari ücretin net kısmı düzeyinde olması gerektiği konusunun detaylarını paylaştı. Gürer'in Meclise sunduğu söz konusu teklif TBMM'de görüşmeye alındı ve Genel Kurul'da gerçekleştirilen oylama işleminde AK Partili vekillerin oy çokluğu sonucu reddedildi.
Gelirlerinin daha iyi olabilmesi için maaşlarına net asgari ücret düzeyinde bir zam yapılması teklifini yineleyen CHP'nin söz konusu teklifi Genel Kurul görüşmelerinde oy çokluğu ile reddedilerek geri gönderildi.
Son Güncelleme: 23.12.2021 19:16