Emekçilerin 1 Mayısısını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere anlamlı mesaj!

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında alın teriyle ülkemizi büyüten işçi ve emekçilerin 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini belirterek işçilerin hak ve menfaatlerini daimi gözetme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Türk milleti olarak geleceğe güvenle bakabilmek için emek konusunda bir adalet tesis edilmesi bilinciyle bu güne kadar uygulanan iktisadi kalkınma politikalarının her safhasında insanları odak alarak tüm işçi ve emekçilerin hak ve menfaatlerini korumanın görevleri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, çalışanların çalışma şartlarını iyileştirerek hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlayarak çalışma ortamlarında adil düzen oluşturma konusunda önemli adımlar attıklarını, bundan sonra da atmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını kapsamında ekonomik ve sosyal yaşamla ilgili etkilerin daha aza indirilmesi için uygulamaya aldıkları düzenlemelerde işçilerin istihdamlarını devam ettirebilmek için haklarını koruyacak birçok tedbirin de hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ücretlerinden sosyal haklarına kadar bütün alanlarda yer alan işçilerin şartlarını iyileştirmelere vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.