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Ekrem Yüce Ramazan bayramı kutlama mesajı yayınladı

Ramazan bayramının gelmesiyle beraber siyasiler Ramazan bayramı kutlama mesajları yayınlıyor. Son olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Ramazan bayramı kutlama mesajı yayınladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:07
Ekrem Yüce Ramazan bayramı kutlama mesajı yayınladı
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11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte yarın ramazan bayramı tüm İslam aleminde kutlanacak. Bayram coşkusu ülkemizde de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs salgını dolayısıyla ramazan bayramı biraz buruk geçse de gerek telefonlarla gerekse görüntülü konuşmayla insanlar sevdikleri ile görüşebilecek. Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte ülkemizdeki birçok siyasi, kurum ve kuruluş Ramazan bayramı kutlama mesajları yayınlamaya başladı.

Genellikle sosyal medya üzerinden yapılan kutlamalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Sakarya Büyükşehir belediye başkanı Ekrem yüce, önce Sakarya halkının sonra da tüm Türkiye’nin ve İslam aleminin ramazan bayramını kutlayarak tebrik etti. Yüce, yapmış olduğu açıklamada ülkemizin, milletimizin, Sakarya halkının ve İslam âleminin ramazan bayramını kutlayarak bir an önce koronavirüs salgınından kurtularak rahatça sokaklarda gezmeyi ve bayram coşkusunu büyüklerin ellerini, küçüklerin gözlerini öperek yaşamayı diledi. Ayrıca İsrail’in hukuksuz bir şekilde Filistin topraklarına yapmış olduğu saldırıları kınayan başkan, bir an önce buradaki saldırıların sona ermesini ve bölgeye barış, mutluluk, huzur ve sağlık gelmesini diledi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem YüceSakarya
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