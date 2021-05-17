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Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan incelemesi başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir inceleme başlatıldı. İmamoğlu’na dezenfektan alımı dolayısıyla devleti zarara uğratmaktan inceleme başlatıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:11
Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan incelemesi başlatıldı
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Son dönemlerde Fatih Sultan Mehmet’in türbesine ellerini arkada bağlayarak girmesinden dolayı sık sık gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir inceleme başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dezenfektan alımı dolayısıyla devleti zarara uğratmaktan inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren müfettişler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan savunma istedi. Müfettişler “Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” kapsamında İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in türbesine ellerini arkada bağlı şekilde girince hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hem de insanlar tarafından sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak dezenfektan alımından dolayı inceleniyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 11:11
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluDezenfektan
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