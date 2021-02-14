Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek'i engelledi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini engellediğini belirtti.

‘’Neden korktu ki?’’

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu’nun kendisini engellediğini gösteren ekran görüntüsünü yayınladı. Gökçek, ‘’Ekrem İmamoğlu’nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?’’ ifadelerini kullandı.

Başkanlığı 2017’de bırakmıştı

Başkanı İmamoğlu’nun neden böyle bir hamle yaptığı bilinmezken, kendisinden konu ile ilgili bir açıklama da gelmedi.

Twitter hesabında milyonlarca takipçisi bulunan Melih Gökçek, 24 yıldır yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla istifa etmişti.