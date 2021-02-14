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Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek'i engelledi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini engellediğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gökçek paylaşımında, 'Beni neden engellediğini biliyor musunuz, neden korktu ki?' ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2021 Pazar 18:22
Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek'i engelledi
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini engellediğini belirtti.

‘’Neden korktu ki?’’

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu’nun kendisini engellediğini gösteren ekran görüntüsünü yayınladı. Gökçek, ‘’Ekrem İmamoğlu’nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?’’ ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun neden böyle bir hamle yaptığı bilinmezken, kendisinden konu ile ilgili bir açıklama da gelmedi.

Başkanlığı 2017’de bırakmıştı

Twitter hesabında milyonlarca takipçisi bulunan Melih Gökçek, 24 yıldır yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla istifa etmişti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekEkrem İmamoğluIbbEngel
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