Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener İstanbul'da incelemelerde bulundu

Yapılan araştırmalar neticesinde konuşan Meral Akşener, İstanbul içerisinde toplanan vergilerin yine İstanbul halkına kullanılmış olmasından dolayı, şeffaf bir yönetişim anlayışı benimsendi için memnun olduklarını ifade etti. Ayrıca yapımı devam eden Bostancı-Dudullu metro hattında incelemeler yapıldı. Yapılan harcamaların İstanbul halkına kullanılması, bu kapsamda yapılan finansal yönetimlerin şeffaf bir şekilde işlenmesi, yeni hizmet binalarının ve metro inşaatının yapılması Meral Akşener tarafından takdirle karşılandı.
Son Güncelleme: 11.05.2021 21:52