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Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener İstanbul'da incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i İstanbul’a davet etti. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu İstanbul’da incelemelerde bulundu.

11 Mayıs 2021 Salı 21:52
Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener İstanbul'da incelemelerde bulundu
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Yapılan son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir belediye başkan olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında kurulan ittifak sonucu Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçilmişti. Son olarak İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener‘i İstanbul’a davet etti. Ekrem imam oğlunun davetlisi olarak İstanbul’a gelen Meral Akşener, İstanbul’da bir takım incelemeler yaptı.

Yapılan araştırmalar neticesinde konuşan Meral Akşener, İstanbul içerisinde toplanan vergilerin yine İstanbul halkına kullanılmış olmasından dolayı, şeffaf bir yönetişim anlayışı benimsendi için memnun olduklarını ifade etti. Ayrıca yapımı devam eden Bostancı-Dudullu metro hattında incelemeler yapıldı. Yapılan harcamaların İstanbul halkına kullanılması, bu kapsamda yapılan finansal yönetimlerin şeffaf bir şekilde işlenmesi, yeni hizmet binalarının ve metro inşaatının yapılması Meral Akşener tarafından takdirle karşılandı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluMeral Akşener
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