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Ekonomi için hazırlanan reformda takvim açıklanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklaması içerisinde duyurduğu 'Ekonomi Reform Paketi' takvimi yarın açıklanıyor. İhracatçıdan vatandaşa her kesimi kapsayan pakette çok çeşitli eylem planları yer alıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:28
Ekonomi için hazırlanan reformda takvim açıklanıyor!
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Türkiye'de yatırımların daha da güçlendirilmesi, çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar tüm ekonomik alanlarda hayata geçirilecek olan 'Ekonomi Reform Paketi' takvimiyle ilgili çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan eylem planında bulunan maddelere ilişkin tüm yasa ve yönetmelik taslaklarıyla ilgili bu çalışmaların sonuçları ise yarın açıklanıyor.

Yarın sunulacak olan reform paketini ihracatçının ve üreticinin yanı sıra esnaftan sanayi faaliyetleri yürüten kesimleri de kapsıyor. Paket içerisinde yer alan maddeler ile birlikte ekonomide oluşan tüm gelişmeleri de izlemek adına ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iki yeni yapı oluşturuldu. ve bu yönde fiyat istikrarlarını korumak adına yeni bir komite kuruldu.

Diğer tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, reform paketinde bulunan eylem planlarını 10 başlık altında ayrıntılarken eylem planından sorumlu tüm kuruluşların eylemi ne kadar zamanda tamamlayacağı da ortaya konuldu. Ayrıca yarın duyurulacak olan ekonomi reform paketi eylem planı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından açıklanacak.



Son Güncelleme: 22.03.2021 11:28
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Reform PaketiEylem PlanıEkonomi Paketi Takvimi
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