E-devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ve iptali nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı sitesinden siyasi parti üyeliği sorgulaması yapabilirsiniz.

https://vatandassipar.yargitaycb.gov.tr/proxyYargitay/portal_baslangic.uyap sitesinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı resmi intenet sayfasından siteye girebilirsiniz.

Girdiğiniz sayfada bulunan siyasi parti sorgulama butonuna erişim sağlayınız.

Siyasi parti sorgulaması yapmak istediğiniz takdirde sorgulamak istediğiniz bireyin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile herhangi bir bireyin siyasi partiye üye olup olmadığını öğrenmeniz mümkün.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti sorgulaması esnasında hangi bilgiler istenmektedir?

Bu ekranda istenen bilgiler aşağıdaki gibidir;

Sorgulanmak istenen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

Kişinin kimlik kartı ya da kimlik türü belirlenmesi

Kimlik kartı numarası ya da nüfus cüzdanı seri numarası

e-devlet sistemi aracılığı ile siyasi parti nasıl sorgulanmaktadır?

https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-siyasi-parti-uyeligi-sorgula sayfasından e-devlet parti üyeliği sorgulama kısmına giriyorsunuz.

Önünüze çıkan siteden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-devlet şifrenizi doğrulamalısınız.

Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan hemen sonra giriş butonuna tıklayınız.

E-devlet siyasi parti sorgulama ekranı ile karşı karşıya geldiğinizde, var olduğu takdirde siyasi parti üyeliğine ilişkin bilgiler karşınıza çıkacaktır.

Çıkan bilgilerde siyasi parti üyeliğine üye olunan tarih, üyelik durumu, konumu ya da aktiflik durumu gibi bilgilere ulaşmanız mümkün.

Siyasi parti üyelik sayfasında bulunan siyasi parti için kişiye bağlı olarak iptal başvurusu yapabilmeniz de olası durumlardan birisi.

Girdiğiniz sitede talep edilen bu bilgileri doldurduktan hemen sonra siyasi kimliğini doğrulamak veya öğrenmek istediğiniz kişiye ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer bilgilerini girdiğiniz kişi herhangi bir siyasi partiye üye değilse bu sitede onun bilgilerine ulaşmanız imkansız kılınıyor.

Bir siyasi partiye nasıl üye olunur?

Eğer resmi olarak T.C vatandaşı iseniz her bireyin bir siyasi partiye üye olma şansı vardır. Üye olmak için aşağıdaki talimatları okuyabilirsiniz;

Eğer bir siyasi partiye üye olmak istiyorsanız, gereken ilk şart T.C vatandaşı olmaktır.

Siyasi parti üyeliği için başvuru yapabilmeniz adına 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Bir siyasi partiye üye olmak istediğiniz takdirde akıl sağlığınızın yerinde olması ya da zihinsel bir engeliniz bulunmaması gerekiyor.

Herhangi bir siyasi partiye üye olmanız için başka bir siyasi partide üyeliğinizin bulunmaması gerekmektedir. Birkaç siyasi partiye aynı anda üye olamazsınız.

Bir siyasi parti üyeliği başlatmak için parti tarafından hazırlanan ve doldurmanız gereken resmi bir form bulunmaktadır. Bu formun tamamını doğru bir şekilde hile karıştırmadan doldurmalısınız. Eğer formda yazdığınız bilgilerden ayrı bir bilgi ile karşılaşılırsa siyasi üye olma talebiniz direkt olarak iptal edilmektedir.

Eğer hükümete ya da devlete karşı bir propaganda yapmış iseniz veya Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay alanında olmayan siyasi partilere üye olmak isterseniz bu tarz üyelikler olmamaktadır.

Eğer üye olmak istediğiniz parti Yargıtay tarafından kapatıldı ise bu siyasi partiye de üye olamıyorsunuz.

Son olarak kamu personeli iseniz herhangi bir siyasi partiye üye olma ihtimaliniz de direkt olarak sıfıra inmektedir.

e-devlet sisteminden siyasi parti üyeliği nasıl iptal edilmektedir?