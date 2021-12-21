Döviz kurları düşüşü sonrası Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye olacak!

Son günlerde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar sonrası dolar kuru tarihi zirvesini görmüş ve 18 liralardan işlem görmeye başlamıştı.

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ekonomiye yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirasının yeniden yükselmesi için yapılacak eylem planından bahsetti ve döviz kurlarının düşmesine neden olarak piyasaları rahatlattı. Erdoğan'ın konuşması öncesinde 18 lira seviyelerinde dolaşan dolar kuru, konuşmanın hemen ardından 12 liraya kadar indi.

'KAZANAN TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, döviz kurlarında yaşanan sert düşüşlerle ilgili bir torumda bulundu ve bu eylem planıyla birlikte kazanan tarafın Türkiye ekonomisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik manifesto uygulamaları ile dün olduğu gibi bugünde yola kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Bakan Nebati, konuşmasında hiç kimsenin şüpheye düşmemesi gerektiğini ve hem yatırım hem de istihdam da yeni ekonomi modeliyle 'kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.' ifadelerini kullandı.