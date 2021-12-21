İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Döviz kurları düşüşü sonrası Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize müdahale olarak ortaya çıkardığı ekonomik kriz paketi hakkında bir yorumda bulundu ve kazanan tarafın mutlak derecede Türkiye ekonomisinin olacağını söyledi.

21 Aralık 2021 Salı 12:21
Döviz kurları düşüşü sonrası Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye olacak!
Takip Et:

Son günlerde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar sonrası dolar kuru tarihi zirvesini görmüş ve 18 liralardan işlem görmeye başlamıştı.

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ekonomiye yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirasının yeniden yükselmesi için yapılacak eylem planından bahsetti ve döviz kurlarının düşmesine neden olarak piyasaları rahatlattı. Erdoğan'ın konuşması öncesinde 18 lira seviyelerinde dolaşan dolar kuru, konuşmanın hemen ardından 12 liraya kadar indi.

'KAZANAN TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, döviz kurlarında yaşanan sert düşüşlerle ilgili bir torumda bulundu ve bu eylem planıyla birlikte kazanan tarafın Türkiye ekonomisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik manifesto uygulamaları ile dün olduğu gibi bugünde yola kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Bakan Nebati, konuşmasında hiç kimsenin şüpheye düşmemesi gerektiğini ve hem yatırım hem de istihdam da yeni ekonomi modeliyle 'kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.' ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 21.12.2021 12:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dolar KuruHazine Ve Maliye BakanlığıNureddin NebatiYeni Ekonomik Menifesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri?
TJK 21 Aralık 2021 Salı at yarışı sonuçları
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler nelerdir?
Evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?
Erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir?
2021 yılı kira kontratı ile hangi bankalar kredi veriyor?
Saksı Olmanın Faydaları film konusu ve oyuncuları
Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti
Evde bakım parası almak için gereken şartlar nelerdir? Evde bakım maaşı ne kadar?
Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar? Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşları ne kadar?
Rüyada incir görmenin anlamı nedir? Rüyada görülen incirin şekline göre rüyanın anlamı nedir?
Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?
2021 Aralık Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 21 Aralık 2021 Salı Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ne kadar?
5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
60/f kapsamında kimler yer almaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.