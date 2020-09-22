Doğu Akdeniz krizini yükselten Sevilla Haritası'nın anlamı nedir?

Doğu Akdeniz’de sular bir an olsun durulmuyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz sorunları ortaya çıkan Sevilla Haritası ile birlikte daha da artmaya başladı. Sevilla Üniversitesi’nde Uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero’nun hazırladığı harita üniversite adı ile anılırken, bu harita Türkiye tarafından kabul görmemektedir.

Sevilla haritası nedir?

Sevilla haritası olarak bilinen harita Sevilla Üniversitesi uzmanları tarafından çizilen ve temel olarak Doğu Akdeniz’de bulunan sorunların ortadan kalkması için hazırlanan bir haritadır. Haritaya göre Münhası Ekonomik Bölge anlaşmazlığının ortadan kalkması adına bu harita çizilmiştir.

Haritaya göre Türkiye Antalya Körfezi’ne kadar, Yunanistan ise Meis Adası’ndan başlayıp Doğu’ya kadar denizlere sahip olmaktadır. Yunanistan’ın kıta sahanlığı Yunan adalarına göre çizilen harita Türkiye tarafından hukuka aykırı olarak görülüyor.

Avrupa Birliği yetkililer tarafından hazırlatıldığı öne sürülen Sevilla Haritası hakkında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği yetkilileri, bu harita ile ilgili bir hazırlatma taleplerinin olmadığını aktardı.

Türkiye karşı çıkıyor

Haritayı kabul etmeyen Türkiye, hukuka aykırı bir harita olarak Sevilla haritasının gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Anadolu ile arasında 2 kilometre olan bir adanın Yunanistan ile arasında 580 kilometre olmasına karşı 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı yaratılmasının hukuka aykırı olduğunu aktaran Türkiye, bu tezin yanlış olduğunu öne sürüyor.