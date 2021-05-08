Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'i eleştirdi

Terör devleti, son günlerde Filistinlilere zülüm yapmaya başladı. Terör devleti İsrail, her ramazan ayında Filistinlilere zulmediyor. O İsrail, mescidi aksa da yatsı namazını kılan cemaate ses bombasıyla saldırdı. Mescidi aksaya postallarla giren İsrail polisi, burada huşu içerisinde namaz kılan insanlara saldırarak büyük bir insanlık suçu işledi. Bu saldırılar dünya basınında geniş yankı buldu.

Amerika, İsrail’in yapmış olduğu bu saldırılara endişe verici bir yaklaşım olduğunu söylerken, ülkemizden de siyasiler art arda kınama mesajları yayınladı. Son olarak diyanet işleri başkanı Ali erbaş, İsrail’in yapmış olduğu bu saldırılara tepki gösterdi. Diyanet işleri başkanı Ali erbaş, terör devleti İsrail’in 1948 yılından beri orada yaşayan Filistinlilere zülüm yaptığını ifade etti. TV 5 ekranlarına canlı olarak bağlanan Ali erbaş, burada İsrail’in yapmış olduğu haksız saldırıları sert bir dille eleştirerek İsrail’i kınadı.