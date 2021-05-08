Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'i eleştirdi

Amerika, İsrail’in yapmış olduğu bu saldırılara endişe verici bir yaklaşım olduğunu söylerken, ülkemizden de siyasiler art arda kınama mesajları yayınladı. Son olarak diyanet işleri başkanı Ali erbaş, İsrail’in yapmış olduğu bu saldırılara tepki gösterdi. Diyanet işleri başkanı Ali erbaş, terör devleti İsrail’in 1948 yılından beri orada yaşayan Filistinlilere zülüm yaptığını ifade etti. TV 5 ekranlarına canlı olarak bağlanan Ali erbaş, burada İsrail’in yapmış olduğu haksız saldırıları sert bir dille eleştirerek İsrail’i kınadı.
Son Güncelleme: 08.05.2021 02:29