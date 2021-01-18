Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan basın açıklaması

’ın Ankara’ya resmi ziyarette bulunmasıyla, Heiko Maas ile yaptığında Avrupa’dan da pozitif adımların gelmesiyle AB ile ilişkilerde daha olumlu atmosfer içinde olduğumuzu söyledi. Vize serbestliğinin hayata geçireceğini duyuran Çavuşoğlu bunun için bir söz verdiğini söyledi. Eğitimde iş birliği anlaşmasını görüştüklerini ve artan ırkçılıklardan dolayı Türk toplumunun olumsuz etkilendiğine değinen Bakan Çavuşoğlu: “İlerleyen süreçte Almanya ile ikili diyaloglarımızı canlandırma konusunda anlaştık.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin derinleşmesini arzu ettiğini ve Yunanistan ile iştikşafi görüşmelerin 25 Ocakta olacağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Yunanistan Başpiskoposunun İslam hakkındaki skandal sözlerine de şu sözler ile değindi: “Bize göre din özgürlüğü çok önemlidir.” İlk defa bir din adamından bu sözleri duyduğu için hayret ettiğini söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu: “Bütün konuları Yunanistan ile konuşmaya hazırız. Yunanistan Navtex ilan edip sonra bir şey yapmıyor.” ifadelerini kullandı. Ülkemizde çokça konuşulan bir konu olan Mesut Özil’in Fenerbahçe transferiyle ilgilide konuşan Mevlüt Çavuşoğlu: “Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz” ifadelerini kullandı. Mesut Özil’in Fenerbahçe transferi ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas şu sözleri söyledi: Aşı konusundan daha da hassas bir konu. Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil Almanya futbolu açısından çok büyük başarılara imza attı. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. O yüzden en iyi niyetlerimi sunuyorum.”