Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Slovenya’ya gitti. Slovenya’ya, önümüzdeki dönem Avrupa birliği Başkanlığını üstlenecek. Bu kapsamda resmi temaslar için Slovenya’ya giden Çavuşoğlu, mevkidaşı olan Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar ile görüştü. Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya’ya gitti.

Aynı zamanda Türkiye ve Slovenya ilişkilerinin tüm boyutlarının görüşüleceği ifade ediliyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci değerlendirilecek. Bölgede ve uluslararası alanlarda yaşanan güncel gelişmelerin de ele alınmasının beklendiği görüşmede ne tür bir kararın çıkacağı merak ediliyor. Görüşme sonrasında her iki Bakan, basını açık bir şekilde basın toplantısı gerçekleştirecek. Yapılan görüşmenin detaylarını basını açık yapılacak olan basın toplantısından öğrenebilirsiniz.