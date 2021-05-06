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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyareti sonrasında AB açıklamaları!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Türkiye ile AB arasında ki ilişkiye dikkat çeken Çavuşoğlu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi konusunda somut adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyareti sonrasında AB açıklamaları!
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Almanya ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli konulara değindi. Türkiye’nin AB ve diğer ülkeler ile iyi bir iletişimi olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu bu konuda Almanya’nın desteklerine teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu Almanya ziyaretinde aşılama süreci turizm ile ilgili bilgiler verirken ‘Avrupa Birliği ile olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın katkısı büyük ancak artık somut adımlar atılma zamanı gelmiştir. 18 Mart Mutabakatı da uygulanmaya başlamalıdır.’ Açıklamalarında bulunarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin hızlandırılacağına dikkat çekti.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAlmanyaDışişleri BakanıMevlüt çavuşoğluAçıklamaABSomut Adım
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