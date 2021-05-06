Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyareti sonrasında AB açıklamaları!

Almanya ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli konulara değindi. Türkiye’nin AB ve diğer ülkeler ile iyi bir iletişimi olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu bu konuda Almanya’nın desteklerine teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu Almanya ziyaretinde aşılama süreci turizm ile ilgili bilgiler verirken ‘Avrupa Birliği ile olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın katkısı büyük ancak artık somut adımlar atılma zamanı gelmiştir. 18 Mart Mutabakatı da uygulanmaya başlamalıdır.’ Açıklamalarında bulunarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin hızlandırılacağına dikkat çekti.