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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’la ilgili önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’la ilgili önemli açıklamalar geldi! Çavuşoğlu Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim hakkında, “Yunanistan diyaloğa hazır değil” ifadelerini kullandı…

11 Eylül 2020 Cuma 11:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’la ilgili önemli açıklamalar!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Çavuloğlu, 2018 senesinde bölgedeki ilk sondaj çalışmalarının başladığını, bu çalışmaların Rum yönetiminin yaptığı sondajdan 7 sene sonra yapıldığını aktardı. Türk ve Yunan liderlerin politika danışmanlarının da pek çok toplantı yaptıklarını ve sonuç olarak askeri konularda güven artırıcı önlemler alabilmek için adımlar attıklarını dile getirdi. 7 Ağustos’ta buna bağlı olarak ortak bir beyanat verileceğini ancak Yunanistan’ın kısa bir süre önce Mısır ile anlaşma yapması dolayısıyla Yunanistan’ın Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır olmadığını söyledi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

“Biz Almanya'nın arabuluculuk faaliyetlerini destekledik. Ben de Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeyi kabul ettim. Ama Yunan tarafı reddetti. 3 Eylül'de NATO Genel sekreterinin yaptığı açıklamaya olumlu yanıt verdik. Ama Yunanistan baştan evet dedi ama sayın genel sekreter bunu açıkladıktan sonra hayır dediler. Biz önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa, biz de o zaman kendi önkoşullarımızda ısrar ediyoruz”

Türkiye’nin pozisyonunun uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade eden bakan, ülkelerin deniz yetki alanlarıyla bir anlaşma yapılması gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu ama Türkiye’nin her zaman için diyaloğu devam ettirmek istediğini belirtti. AB’nin aklıselim ve rasyonellik eksenine oturmasını istediklerini söyleyerek AB’nin caydırıcı adımlar atmasını istemediklerini aktardı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 11:27
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Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizYunanistanTürkiye
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