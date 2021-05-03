Dışişleri Bakan Yardımcısı ve heyeti Mısır'a gitti!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Bakan yardımcısı Sedat Önal ve belirlenen bir resmi heyetin görüşme yapmak üzere Mısır’a gittiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de Mısır ve Libya ile dostluk grupları kurulması konusunda alınan karar oybirliği ile kabul edilirken Türkiye ve Mısır arasında ki ilişkilerin düzenlenmesi için Mısır’a heyet gönderildiği açıklandı.

Mısır’la normalleşme süreci

Türkiye ile Mısır arasında normalleşme sürecine gidilmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan’ın sert eleştirileri bulunurken TBMM’ye verilen önergenin kabul edilmesi sonrasında Türkiye – Mısır ilişkilerinin normalleşme sürecine gireceği açıklanmıştı.

Türkiye ve Mısır arasında ne yaşandı?

Türkiye ve Mısır arasında ki normalleşmenin parlamenter diplomasiye de katkı sağlayacağı amaçlananlar arasında yerini alıyor.

12 Mart tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ile diplomatik ilişkilerin başladığına dair açıklamaları merak edilirken Mısırlı bir yönetici Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri düzeltme konusunda yardımcı olması gerektiği ve Arap Ulusal Güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalar üzerine 10 Nisan tarihinde Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile Ramazan ayı vesilesi ile görüşme gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda Mısır’ın Türkiye’nin son zamanlarda yaptığı jestleri takdir ettiğini açıklamıştı.