Devlet Bahçeli'den 'Habertürk izlemiyorum' kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerindenTV izlemiyorum şeklinde bir kampanya başlattı. Bu açıklamaların ardından Habertürk Ankara temsilcisi Bülent aydemir görevden alındı. Ardından Habertürk genel yayın yönetmeni Kürşat Oğuz istifa etti.tarafından açıklanan 100 maddelik yeni anayasa taslağını Habertürk ekranlarından duyuran sunucu Ebru Baki, MHP’nin hedefindeki isim olmuştu.

Sonrasında MHP Genel Başkan yardımcısı izzet ulvi yöntemler, ebru Baki hedef alarak, ebru Baki’nin alaycı bir şekilde gülümsediğini ve gerçekleri bu şekilde çarpıtan sözde bir gazeteci olarak nitelendirdi. Sonrasında Habertürk Ankara temsilcisi Bülent aydemir, MHP’ye sert yanıt verdi. Aydemir, gazetecileri hedef gösteren her türlü açıklamaları kınıyorum, Yapmış oldukları açıklamaları kendilerine iade ediyorum dedi.