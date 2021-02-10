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Devlet Bahçeli'den Astronot isim önerisi: Cacabey

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin başlattığı uzay çalışmaları ile birlikte uzaya Türk vatandaşı gönderme açıklaması sonrası uzaya gönderilecek bir isim önerisi Devlet Bahçeli'den geldi. MHP lideri Bahçeli, astronot yerine 'Cacabey' fikrini ortaya sürdü.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:44
Devlet Bahçeli'den Astronot isim önerisi: Cacabey
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmasında uzay çalışmalarının  başlatıldığı ve bu çalışmalar kapsamında uzaya Türk vatandaşı göndereceğini duyurmuştu. Bu tarihi konuşma sırasında ise Erdoğan uzay yolcusuna astronot demek yerine kendisine Türkçe bir isim verileceğini söylemişti.

Tüm Türkiye'ye yapılan isim önerisi çağrısı sosyal medyada büyük ilgi görürken astronot yerine gelecek yeni isimler bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Diğer taraftan Cumhur ittifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi ve bir Türkçe isim önerisinde bulundu. MHP lideri Bahçeli, astronot isminin yerine Gökbilimci 'Cacabey'in ismini önerdi.

GÖKBİLİMCİ CACA BEY KİMDİR?

Bir dönemin Ceceli aşiretlerinden gelen ve aşiret beyi olarak bilinen Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240 yılında Kırşehir'de doğmuştur. Kırşehir'e büyük hizmetler veren ve ismi ebedileştirilmiş olan devlet adamı 'Caca Bey' adıyla ünlenmiştir.

Caca bey, Kırşehir merkezine 1271 ile 1272 yılları arasında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese yaptırmış ve bu günlere kadar onarılan medresenin minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında cıncıklı camii adı ile anılır. O dönemlerde astronomi yüksek okulu olarak hizmet veren medresenin kubbesi açık ve altında bir kuyu bulunmaktadır. Medresenin yapımından sonraki izleyen yıllarda medresenin kuyu kısmındaki suya yansıyan yıldızlar incelemesiyle gökbilim üzerine araştırmalar yapılırdı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:44
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