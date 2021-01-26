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Devlet Bahçeli duyurdu: Şuşa'ya okul projesi hayata geçiyor

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamada Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde planan okul projesinin başlayacağı bilgisini paylaştı.

26 Ocak 2021 Salı 12:36
Devlet Bahçeli duyurdu: Şuşa'ya okul projesi hayata geçiyor
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclisteki grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

ŞUŞA SEHRİNE OKUL PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Bahçeli,Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtardığı şehir Şuşa şehrine okul yapılması projesinin  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan anlaşmada uygun görüldüğünü açıkladı. Bahçeli Şuşa'ya yapılacak olan okulun hazırlanmış resimlerini paylaştı ve bu okulun ülkü ocakları tarafından yapılacağı bilgisini paylaştı.

TEMELİ 30 OCAK TARİHİNDE ATILACAK

Bahçeli yapmış olduğu açıklamada, ülkü ocakları tarafından Şuşa şehrine yapılacak olan okulun temelinin 30 Ocak tarihinde atılacağını ve 9 derslik bir okul olacağını açıkladı. Bahçeli,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bu mutabat için teşekkür etti.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 12:36
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MhpDevlet Bahçeli
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