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'Deprem vergileri nerede?' Sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetinde ki deprem sonrasın gündeme gelen 'Deprem vergileri nerede?' sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi

03 Kasım 2020 Salı 23:18
'Deprem vergileri nerede?' Sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi
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30 Ekim tarihinde saat:14.50 sularında İzmir'de meydana gelen ve bazı ilçelerde yıkıma sebep olan 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında yine gündeme 'deprem vergileri nerede'? sorusu geldi ve tartışmalar başladı.

Özellikle sosyal medya üzerinden başlayan deprem vergileri nerede ? sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan sosyal medya üzeriden cevap geldi.

Konuyla ilgili meclis'te açıklama yapan Özkan, hükümetin göreve geldiği günden bu güne kadar yaptıklarını anlattı.


Özkan yaptığı konuşmada deprem vergisi olarak toplanan yaklaşık 147 milyar TL'nin 8,3 katı kadar paranın deprem bölgelerindeki konutlara ve depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına harcandığına dikkat çekti.

Ayrıca Özkan AFAD'ın AK Parti'nin görev yaptığı dönemde kurulduğunu ve Avrupa'nın en büyük 8500 kişilik UMKE acil müdahale ekibi oluşturulduğunu ve Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e çıkarıldığını da vurguladı

Özkan Meclis'te yaptığı konuşmayı sosyal medya üzerinden de paylaştı.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:18
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Anahtar Kelimeler:
İzmir DepremiDeprem VergileriAK Parti Grup BaşkanvekiliCahit Özkan
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