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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti kuracak!

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı iddiaları güçlenmeye devam ediyor. Partide olacağı kesinleşen Deniz Baykal'ın kızının parti genel başkanı olacağı açıklandı.

26 Ocak 2021 Salı 03:26
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti kuracak!
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CNN Türk Ekranlarında yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Hadi Özışık CHP hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık tarafından aktarılan bilgilere göre CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kız Aslı Baykal’ın parti kuracağı belirtildi.

Önemli isimler ile görüşme yapan Aslı Baykal, Parti kurucusu olurken eski CHP genel başkanı Deniz Baykal’ın da kadroda olacağı iddia edildi.

Baykal ikna oldu

Yeni kurulan partide genel başkan Aslı Baykal olurken Deniz Baykal’ın da partide olacağı açıklandı. Turgay Güler yeni parti iddialarını doğrularken sanatçı Yavuz Bingöl’e de kurucu üye teklifi yapıldığı açıklandı. Bingöl siyasete atılmak istemediğini belirterek teklifi reddetti denildi.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 03:26
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Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalKızıAslı BaykalPartiYeniKuruluş
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