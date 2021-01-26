Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti kuracak!

CNN Türk Ekranlarında yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Hadi Özışık CHP hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık tarafından aktarılan bilgilere göre CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kız Aslı Baykal’ın parti kuracağı belirtildi.

Baykal ikna oldu

Önemli isimler ile görüşme yapan Aslı Baykal, Parti kurucusu olurken eski CHP genel başkanı Deniz Baykal’ın da kadroda olacağı iddia edildi.

Yeni kurulan partide genel başkan Aslı Baykal olurken Deniz Baykal’ın da partide olacağı açıklandı. Turgay Güler yeni parti iddialarını doğrularken sanatçı Yavuz Bingöl’e de kurucu üye teklifi yapıldığı açıklandı. Bingöl siyasete atılmak istemediğini belirterek teklifi reddetti denildi.