Davutoğlu'nun partisinde şiddet skandalı! İl Başkanı eşine darptan tutuklandı

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi, kadına şiddet skandalı ile sarsıldı. Partinin Ardahan İl Başkanı Celil Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Eşi Züleyha Toprak'ı darp ederek bununun kırılmasına neden olan Celil Toprak, eşinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Züleyha Toprak'ın polise verdiği ifadesinde eşi Celil Toprak'ın sürekli eve geç geldiği ve geç geldiği zamanlarda alkollü olmasından dolayı aralarında hep tartıştırma yaşadıklarını ve o sırada eşinden yumruk ve tekmelerle şiddet gördüğünü söylediği bildirildi. Son olarak yine hakaretler birlikte darp edilen Züleyha Toprak, hastaneye giderek sağlık raporu aldığını ve raporda bununda çoklu kırık tespit edildiğinin yazıldığını bildirdiği belirtildi.

Eşi tarafında yapılan şikayet üzerine polis tarafında gözaltına alınan İl Başkanı Celil Toprak, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.