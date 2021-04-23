Davutoğlu Amerika'yı tehdit etti

Gelecek Partisi Genel Başkanıyönetimine 24 Nisan çağrısında bulundu. Davutoğlu, tarihi olayların siyasete alet edilmemesi gerektiğini savundu.

1915 olayların yıl dönümü olarak gösterilen 24 Nisan’da ABD yönetiminin alacağı tavır üzerine ülkemizdeki siyasilerden mesajlar üst üste geliyor. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Davutoğlu ABD yönetimine çağrıda bulunarak, bu tutumun Türk Amerikan ilişkilerine ciddi zararlar vereceğini ifade etti. Ayrıca Ermeni Türk ortak geçmişini üçüncü tarafların tartışması yerine, iki taraf arasında görüşülmesi gerektiğini de söyledi. Gelecek Partisi’nin öncelikli olarak diyalogdan yana taraf aldığını, komşumuz ile olan sorunların, yalnızca onlarla oturup tartışarak çözüleceğine inandığını da sözlerine ekledi.