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Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile bilikte gündeme gelen dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi son zamanlarda gündemde sıkça yer almaya başladı. AK Parti tarafından hazırlandığı söylenen yeni seçim yasasında sona gelindiği ve seçim sisteminin değişeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Peki dar bölge seçim sistemi yada daraltılmış bölge seçim sistemi nedir? İşte detaylar.

12 Mart 2021 Cuma 23:58
Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin uygulamaya alınması ile birlikte seçim sisteminde yaşanan tıkanık göz önüne gelmeye başlamıştı. Bu sorun bugüne kadar dile getirilmese de son bir yılda çokça konuşulmaya başlandı. Bir bakıma başkanlık sistemine benzeyen sistemin ruhuna uygun düzenleme yapılma ihtiyacı duyuldu.

Cumhur ittifakı paydaşları olan AK Parti ve MHP tarafından üzerinde çalışılan yasa ile Türkiye uzun zamandır konuşulan sseçim sistemine geçecek. Hükümet kanadından peş peşe konu hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı barajın yüzde yediye yada beşe düşürülebileceğini ifade etmişti. 

 Bu akşam ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş konu ile birtakım açıklamalarda bulundu. 

Kurtulmuş; Hiçbir ön yargımız ön şartımız olmadan herkesi masaya davet ediyoruz. İlk dört maddenin tartışılması dışında kim ne diyecekse desin. Bu bizim reformlarımızı şahlandıracak bir şeydir.  Daha demokratik ve katılımcı bir sistemi getirmek için gayret ediyoruz.

Parti olarak daraltılmış bölgeden yana olduklarını ifade eden Kurtulmuş; . Seçim barajı milletvekilleri ile seçmen arasındaki bağın kurulmasına imkan vermiyor. Seçim bölgeleri daraltılabilir" dedi.

Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?

Dar Bölge sisteminde Türkiye, seçilecek milletvekili sayısı kadar 'Seçim Bölgesi'ne ayrılır ve her bölgeden bir milletvekili seçilir. İlk turda en fazla oy alan, iki turlu olduğunda da ilk turda yüzde 51 alan veya ikinci turda en fazla oy alan seçilir.

Daraltılmış bölge sisteminde ise, her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılır, ülke düzeyinde en az yüzde 5 oy alan partiler de aldıkları oya göre söz konusu vekillikleri paylaşır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Dar BölgeDaraltılmış Bölge
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