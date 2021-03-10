Damat kadar başınıza taş düşsün diye konuşan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler!

AK Parti Grup Toplantısına katılarak burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı görevinde bulunan damadı Berat Albayrak hakkında ortaya atılan suçlamalarla ilgili sert tepkiler gösterdi. Merkez Bankası tarafından döviz rezervlerinde erime iddialarına karlı da konuşan Erdoğan, kaybolan bir şeyin olmadığını hepsinin milletin hazinesinde olduğunu açıkladı.

'nin sürekli gündemde yer alan 'Damat nerede?' sözlerine karşılık konuşan, Berat Albayrak döneminde yapılan girişimler ile ilgili detaylı bilgiler verdikten sonra gündemi sürekli meşgul eden CHP'lilere de 'Damat kadar taş düşsün başınıza' diyerek tepkisini dile getirdi.

Kontrollü normalleşme süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, önümüzdeki hafta koronavirüs risk haritasını güncelleyeceklerini belirterek, durumları iyi derecede olan illerin verilen kazanımlara sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerde de daha iyi olunabilmesi için gerekli çalışmaları sağlamayı hedeflediklerini söyledi.