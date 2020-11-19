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Cumhurbaşkanlığı'ndan esnek çalışma ve idari izinler hakkında resmi yazı

Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı tarafından kamuda esnek çalışma ve idari izinler ile ilgili olarak resmi bir yazı tüm kurum ve kuruluşlara gönderildi.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:18
Cumhurbaşkanlığı'ndan esnek çalışma ve idari izinler hakkında resmi yazı
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Küresel çapta yaşanan korona virüs vaka sayılarında ki rekor yükselişlerin ülkemizde de görülmesinden sonra geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında yeni tedbir ve önlemler alınmıştı. 

Alınan yeni tedbirler ve önlemlerin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline daha fazla ağırlık verileceğinide duyurmuştu.


Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı İdari İşlen Başkanlığı tarafından daha önce yayımlanan esnek çalışma ve idari izinler ile ilgili resmi kararlar tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha hatırlatıldı.

Gönderilen resmi yazıda hastalığın yayılmasının önünde geçilmesi için kamuda hizmeti zaafiyete uğratmadan esnek çalışma modelinin uygulanabileceğine dikkat çekti.

RESMİ YAZI ;



Son Güncelleme: 19.11.2020 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Esnek çalışmaIdari IzinCumhurbaşkanlığı
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