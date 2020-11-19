Cumhurbaşkanlığı'ndan esnek çalışma ve idari izinler hakkında resmi yazı

Küresel çapta yaşanan korona virüs vaka sayılarında ki rekor yükselişlerin ülkemizde de görülmesinden sonra geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında yeni tedbir ve önlemler alınmıştı.

Alınan yeni tedbirler ve önlemlerin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline daha fazla ağırlık verileceğinide duyurmuştu.

Bu açıklamalardan sonraİdari İşlen Başkanlığı tarafından daha önce yayımlanan esnek çalışma veler ile ilgili resmi kararlar tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha hatırlatıldı.

Gönderilen resmi yazıda hastalığın yayılmasının önünde geçilmesi için kamuda hizmeti zaafiyete uğratmadan esnek çalışma modelinin uygulanabileceğine dikkat çekti.

RESMİ YAZI ;