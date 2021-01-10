Cumhurbaşkanlığı'na bağlı iletişim grupları yarından itibaren Bip uygulamasına geçiyor!

Tüm dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’da zorunlu tutulan veri paylaşımı ilkesi herkeste olduğu gibi hükümet kanalında da gizlilik kaygılarına yol açtı. Alınan bir karar gereği Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan tüm iletişim grupları, 11 Ocak'tan itibaren Turkcell'in geliştirerek kullanıma sunduğu yerel mesajlaşma uygulaması BiP’i kullanmaya başlayacaklar.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı ofisi tarafından söz konusu karara ilişkin yapılan açıklamada WhatsApp uygulamasının gizlilik ihlali içeren güncellemeyi zorunlu tutması nedeniyle bir kaygı oluştuğu ve bu sebepten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın WhatsApp uygulamasından ayrılarakna geçtiği belirtildi.

11 Ocak Pazartesi gününden itibaren de tüm iletişim grubunun Turkcell’e ait BiP uygulaması kullanacağının bildirildiği açıklamada söz konusu değişimin, tüm sosyal medya platformlarına yönelik daha kapsamlı önlemlerin devam ettirileceği kaydedildi.