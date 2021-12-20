Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ana gündem konusu ekonomi!

Türkiye'de son günlerde yaşanan ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artış ve yine ekonomide gelinen son durum bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine'nin ana gündem maddeleri olarak yer aldı. Emekli ve memurlar için verilmesi düşünülen ek zamların da masaya yatırılacağı toplantı saat 15.00'da başlaması planlanıyor.

Kabine üyeleri, toplantıda ayrıca, Omicron varyantı ve yeni salgına karşı alınacak tedbirleri de görüşecekler ve fikir birliğine gidecekler. Kabine toplantısında ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bakanlara alanlarıyla ilgili sunumlar yapacak ve Erdoğan toplantı sonrası basın aracılığı ile alınan kararları kamuoyuna aktaracak.