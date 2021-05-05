Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Ayrıca koronavirüs ile mücadele kapsamında Rusya’nın üretmiş olduğu Sputnik V aşısının sevkiyatı hakkında detaylar görüşüldü. Sputnik V aşısı çok yakında Türkiye’de üretilecek. Bu ay içerisinde Sputnik V açısından bir miktar Türkiye’ye gönderilecek. Önümüzdeki altı ay içerisinde de Sputnik V aşıları 30 milyon doz olarak Türkiye’ye gönderilecek. Bu kapsamda Türkiye ile Rusya arasında ciddi sağlık adımları atılıyor. Ayrıca Sputnik V aşısı için Türkiye’de üretim yapacak firmalar anlaşma sağladı. Sputnik V aşısı artık Türkiye’de üretilecek.
Son Güncelleme: 05.05.2021 19:32