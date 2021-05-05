Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyipile Rusya devlet başkanı Vladimirtelefonda görüşme gerçekleştirerek bölgesel konular ile koronavirüs ile mücadele gündemi aldılar. Görüşmeler genellikle koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ilerledi. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Erdoğan’ın Putin ile Türkiye Rusya arasında atılacak adımlar konusunda görüştüğü ifade edildi.

Ayrıca koronavirüs ile mücadele kapsamında Rusya’nın üretmiş olduğu Sputnik V aşısının sevkiyatı hakkında detaylar görüşüldü. Sputnik V aşısı çok yakında Türkiye’de üretilecek. Bu ay içerisinde Sputnik V açısından bir miktar Türkiye’ye gönderilecek. Önümüzdeki altı ay içerisinde de Sputnik V aşıları 30 milyon doz olarak Türkiye’ye gönderilecek. Bu kapsamda Türkiye ile Rusya arasında ciddi sağlık adımları atılıyor. Ayrıca Sputnik V aşısı için Türkiye’de üretim yapacak firmalar anlaşma sağladı. Sputnik V aşısı artık Türkiye’de üretilecek.