Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naçirvan Barzani'yi Külliyede kabul etti!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanı Naçirvan Barzani’yi Beştepe’de ki külliyeye kabul etti. Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dış ilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Yüksek Danışmanı Felah Mustafa da külliyeye gelirken ikili arasında yapılan görüşmeler hakkında Cumhurbaşkanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

2 Eylül 2020 tarihinde Fransa Başbakanı Emmanuel Macron ile görüşmüş ve Doğu Akdeniz konusunda yanlarında olmalarını istediği belirtilirken Başkan Erdoğan ve Barzani’nin görüşmesinin de bu konu üzerinden yapıldığı tahmin ediliyor.