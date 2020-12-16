Cumhurbaşkanı imzasıyla Afganistan’a asker göndermeyi öngören tezkere TBMM'ye sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin'da bulunmalarını içeren görev sürelerinin 18 ay uzaltılmasını öngörenbugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne () iletildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM''ye sunulan tezkerede, Ülke hudutları şümul ve miktar zamanı Cumhurbaşkanlığı tarafından takdir ve tespit olunması dahilinde TSK unsurlarının NATO ile birlikte Afganistan'da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu'nun devamına ilişkin kapsam vurgulandı. Teskerenin devamnında "Yurdışına asker gönderilmesi, aynı amaçlarla yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlar imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için TBMM'nin 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı Kararı ile verilen ve son olarak 25 aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı Kararı ile uzatılan iznin süresinin 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım" ifadelerine de yer verildi.