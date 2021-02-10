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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye 'Müjde' günü geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bir konuşmasında çarşamba günü yapacağı açıklamalara dikkat çekmiş Türkiye'ye bir müjde vereceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında vereceği müjde için ise sosyal medya platformlarının gündeminde "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu yerleşti.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye 'Müjde' günü geldi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmasında 10 Şubat çarşamba günü yapacağı ulusa sesleniş konuşmasının dinlenmesini ve bir çok güzelliklerin oluşturduğu müjdeli haberler vereceğini duyurmuştu. Bir kaç gündür sosyal medya platformlarının gündeminde olan bu açıklama üzerine bugün tüm Türkiye yapılacak olan ulusa sesleniş konuşmasına kilitlendi.

Cumhurbaşkanlığı kanalından Başkan Erdoğan'ın açıklamayı planladığı müjde ile ilgili hiçbir sır verilmezken kulislerde birçok tahmin yürütüldü. Tahminlerin başında ilk olarak yerli aşı ile olabileceği belirtilirken başlatılan aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgiler verileceği ve aşının çıkış tarihinin açıklanacağı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı ile birlikte ortak çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü reform çalışmalarının detaylarının açıklanacağı konusunda yapılan tahminlerin yanı sıra Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili detaylar verebileceği de konuşuluyor. Kulislerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji alanında bir müjde vereceğine dair tahminler yürütülürken altın madeni veya Akdeniz'de yeni bir doğal gaz rezervinin olabileceği de konuşulan konular arasında yer alıyor.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi ise bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısının ardından akşamüzeri basının karşısına geçerek 'Ulusa sesleniş' konuşması sırasında gerçekleştirmesi düşünülüyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 10:18
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