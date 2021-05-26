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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki toplayan Akşener yorumu: Geline gereken ders verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı sırasında yaptığı konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sarf ettiği sözler büyük tepkilere neden oldu. Rize gelinine gereken ders verildi diyen Erdoğan, konuşmasında Akşener için bunlar daha iyi günleri dedi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki toplayan Akşener yorumu: Geline gereken ders verildi!
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AKP grup toplantısında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yapmış olduğu Rize ziyaretine değindi. Konuşmasında Rize gelinin gereken dersi aldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasının devamında kullandığı bunlar daha iyi günler daha neler olacak ifadeleriyle büyük tepki topladı.

AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısına katılarak gündeme dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretini ele aldı. Orada yaşanan gerilimle ilgili konuşan Erdoğan, 'Gelin hanıma gereken ders verildi.' dedi. Erdoğan konuşmasının devamında nerede ve nasıl bir adım atılması gerektiğinin iyi bilinmesi lazım diyerek Rize'nin halkına hakaret ederek Netenyahu'ya benzetme yapmasının doğru olmadığını söyledi.

Meral Akşener'in İkizdere'de gördüğü muamele sonrası Çayeli'ne gittiğini ve orada da gerekenin yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların daha iyi günleri olduğunu ve daha neler olacağını da dile getirdi. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.


Son Güncelleme: 26.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMeral AkşenerRizeGelin
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