Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki toplayan Akşener yorumu: Geline gereken ders verildi!

AKP grup toplantısında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yapmış olduğu Rize ziyaretine değindi. Konuşmasında Rize gelinin gereken dersi aldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasının devamında kullandığı bunlar daha iyi günler daha neler olacak ifadeleriyle büyük tepki topladı.
Meral Akşener'in İkizdere'de gördüğü muamele sonrası Çayeli'ne gittiğini ve orada da gerekenin yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların daha iyi günleri olduğunu ve daha neler olacağını da dile getirdi. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Son Güncelleme: 26.05.2021 19:37