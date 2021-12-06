Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi ziyaretler içeren Katar turu başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve aynı zamanda bölgesel gelişmelerin de ele alınması amacıyla Katar'a bir resmi ziyaret programı başlattı. 1 yıl aradan sonra yapılacak ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'incisi düzenlenecek olan Türkiye ile Katar arasındaki yüksek stratejik komite toplantısına katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sırasında mevcut iş birliklerinin daha da artırılmasına yönelik yeni adımlar atacak ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci yüksek stratejik komite toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çeşitli anlaşmaların altına imza atacak.
Son Güncelleme: 06.12.2021 11:15