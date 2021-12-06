Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi ziyaretler içeren Katar turu başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve aynı zamanda bölgesel gelişmelerin de ele alınması amacıyla Katar'a bir resmi ziyaret programı başlattı. 1 yıl aradan sonra yapılacak ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'incisi düzenlenecek olan Türkiye ile Katar arasındaki yüksek stratejik komite toplantısına katılması bekleniyor.

İlk olarak Katar'ın Doha şehrinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin resmi törenle karşılayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreni sonrası Hamed Al Sani ile baş başa bir görüşme yapacak. Bu görüşmede Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınması beklenirken Afganistan,- başta olmak üzere Suriye ile Libya'da yaşanan gelişmeler hakkında da görüş alışverişi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sırasında mevcut iş birliklerinin daha da artırılmasına yönelik yeni adımlar atacak ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci yüksek stratejik komite toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çeşitli anlaşmaların altına imza atacak.