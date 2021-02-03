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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni Anayasa'da detaylar ortaya çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında yeni Anayasa ile ilgili verdiği ilk sinyallerinin hemen ardından siyaset kanalında bir hareketlilik yaşandı. Yeni Anayasa'ya ilişkin başlatılan çalışmaların da detaylarının yavaş yavaş belli olmaya başladığı öğrenildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni Anayasa'da detaylar ortaya çıkıyor!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mevcut Anayasasına ek sivil anayasal düzenleme önerisi siyasi hareketliliği başlatırken hazırlanacak kapsamlı metni tartışmaya açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur ittifakıyla ortak bir anlayı birliğine varılması halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için herekete geçilebileceğini söylemesinin hemen ardından kamuoyunda Anayasa'da yapılması düşünülen değişiklikler de merak konusu olmayabaşladı. Siyasi kulislerde ise yeni Anayasa'da yapılacak olan değişiklilerin detayları sıklıkla konuşulmaya başlandı.

MASADA ÖZGÜRLÜKLER OLACAK

Anayasa ile ilgili yapılacak olan değişiklikler üzerinde bir çalışma başlatan AK Parti, başlattığı çalışmalarda hak ve özgürlükler başta olmak üzere devlet ve halk ilişkileriyle birlikte tüm kurumları kapsayacak çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre düzenleyecek. Anayasa Mahkemesi yargısına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerde ise yüksek yargıda kamusal kurumların yeni vesayetleri üretmeyecek şekilde ele alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanına bazı belli başlı konularda TBMM'ye yasa tasarısı verme yetkisi sunulmasının öngörüldüğü değişiklikte Cumhurbaşkanı yemininin tekrar düzenlenmesi de yer alacak. YÖK ve üniversitelerin yeniden değerlendirmeye alınması planlanan değişiklikte seçme ve seçilme haklarından siyasi partilere, tüm haberleşme özgürlükleri de masaya yatırılan diğer konular olacak.



Son Güncelleme: 03.02.2021 12:12
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Anahtar Kelimeler:
Cumhrubaşkanı ErdoğnaYeni AnayasaAnayasa Değişikliği
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