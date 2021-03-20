Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye-Libya ilişkileri hakkında kritik temas!

Libya'nın Başkanlık Konseyi ile bir görüşme talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Daha sonra Libya Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye-Libya arasındaki ikili ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeler hakkında yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel anlamda yaşanan gelişmeler değerlendirildi.'ın görüşmeler sırasında Libya Temsilciler Meclisi'nden Milli Birlik Hükümeti'nin güvenoyu alması nedeniyle tebriklerini ilettiği ve Libya'da son zamanlarda yaşanan sorunlarda kalıcı çözümlerin yeniden yeşerdiğinin görüldüğünü ifade ettiği belirtildi.

İki ülkenin daima dost ve kardeş kalması yönünde atılacak adımların ve bağımsızlık mücadelesi veren Libya'da toprak bütünlüğü ile birlikte siyasi birliğinin de korunması anlamında Türkiye'nin her türlü destek anlamında yanlarında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde sonraki süreçte iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi anlamında çalışmaların hızlandırılacağı ve bugüne kadar elde edilen ortak kazanımlarında daim bir şekilde muhafaza edileceğini kaydettiği bildirildi.