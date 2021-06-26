Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimlerle ilgili 2023 vurgusu!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet cephesinden gelen erken seçin çağrılarına karşı yanıtı Hatay'da verdi. Burada genişletilmiş il danışma toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'erken seçimin tarihi belli' diyerek 2023 yılını işaret etti.

AK Parti'yi milletin kurduğunu ve yegane sahibinin de yine millet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin 2023 yılında yapılacak olan seçimlere kadar tek bir günü bile boş bırakmada gece gündüz çalışmalarını istediğini belirterek, muhalefetin sürekli tekrarladığı erken seçim söylemlerine karşı da 'erken seçimin tarihi belli' diyerek 25 Haziran 2023'ü gösterdi.