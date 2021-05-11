İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Filistin görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa için telefon görüşmesi trafiği başlattı. Erdoğan, Filistin için kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

11 Mayıs 2021 Salı 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Filistin görüşmeleri
Takip Et:

Müslüman ülkeler tarafından terör devleti olarak kabul edilen İsrail, son dönemlerde Filistin’e olan saldırılarını kural tanımayarak ve hukuk tanımayarak sürdürmeye devam ediyor. İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu saldırılar her geçen gün katlanarak devam ediyor. Son olarak terör devleti İsrail Filistin’e, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya çok sert saldırılarda bulunmuştur. Yapılan bu saldırılar tüm dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı ve dünyanın tepkisine yol açtı.

Bu saldırıların dünya kamuoyuna geniş bir yankı bulmasını yanı sıra ülkemiz basınında da oldukça eleştirilen konular arasında yer aldı. Bu saldırılardan sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan, Ürdün kralı ikinci Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bu saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği hakkında istişarelerde bulundu. İsrail’in yapmış olduğu bu zulümleri sonlandırmak için Türkiye’de Ürdün’ün birlikte çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt emiri ile telefonla görüşerek Filistin’e destek olunması gerektiğini ifade etti. Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede Türkiye’nin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Ayrıca Müslüman ülkelerin bu konuda neler yapacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 01:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Sefirin Kızı 52. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Baraj 39. bölüm izle tek parça! Baraj son bölüm izle!
Masumlar Apartmanı 33. son bölüm full tek parça izle TRT 1 11 Mayıs 2021 Salı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm tek parça izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm ATV canlı izle
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
Hekimoğlu 49. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu son bölüm izle!
TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2021
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2021 devlet konut alım desteği
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış’ın yer aldığı diziler
Kanada asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterini Semih Ertürk canlandırıyor
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.