Bu saldırıların dünya kamuoyuna geniş bir yankı bulmasını yanı sıra ülkemiz basınında da oldukça eleştirilen konular arasında yer aldı. Bu saldırılardan sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan, Ürdün kralı ikinci Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bu saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği hakkında istişarelerde bulundu. İsrail’in yapmış olduğu bu zulümleri sonlandırmak için Türkiye’de Ürdün’ün birlikte çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt emiri ile telefonla görüşerek Filistin’e destek olunması gerektiğini ifade etti. Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede Türkiye’nin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Ayrıca Müslüman ülkelerin bu konuda neler yapacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Filistin görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa için telefon görüşmesi trafiği başlattı. Erdoğan, Filistin için kritik görüşmeler gerçekleştirdi.
11 Mayıs 2021 Salı 01:35
Son Güncelleme: 11.05.2021 01:35