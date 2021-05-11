Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Filistin görüşmeleri

Müslüman ülkeler tarafından terör devleti olarak kabul edilen İsrail, son dönemlerde’e olan saldırılarını kural tanımayarak ve hukuk tanımayarak sürdürmeye devam ediyor. İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu saldırılar her geçen gün katlanarak devam ediyor. Son olarak terör devleti İsrail Filistin’e, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya çok sert saldırılarda bulunmuştur. Yapılan bu saldırılar tüm dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı ve dünyanın tepkisine yol açtı.

Bu saldırıların dünya kamuoyuna geniş bir yankı bulmasını yanı sıra ülkemiz basınında da oldukça eleştirilen konular arasında yer aldı. Bu saldırılardan sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan, Ürdün kralı ikinci Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bu saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği hakkında istişarelerde bulundu. İsrail’in yapmış olduğu bu zulümleri sonlandırmak için Türkiye’de Ürdün’ün birlikte çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt emiri ile telefonla görüşerek Filistin’e destek olunması gerektiğini ifade etti. Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede Türkiye’nin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Ayrıca Müslüman ülkelerin bu konuda neler yapacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.