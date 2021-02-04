Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lider Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

26 Kasım 2019 tarihinde CHP'nin TBMM'de düzenledikleri grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında tazminat davası açılmıştı. Kılıçdaroğlu'na açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

CHP Lideri grup toplantısı sırasında yaptığı konuşmasında'a yönelik kendi silah fabrikalarını yabancılara sattığını belirterek vatan hainliği suçlaması yapmıştı. Kendisine yönelik sözleri hakaret sayan Başkan Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Avukatlar aracılığı ile açılan davanın Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldüğü duruşmasında dava dosyası karar bağlanırken mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne hükmetti ve Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.