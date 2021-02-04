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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lider Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

26 Kasım 2019 tarihinde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, açılan tazminat davasını kaybetti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lider Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
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26 Kasım 2019 tarihinde CHP'nin TBMM'de düzenledikleri grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında tazminat davası açılmıştı. Kılıçdaroğlu'na açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

CHP Lideri grup toplantısı sırasında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kendi silah fabrikalarını yabancılara sattığını belirterek vatan hainliği suçlaması yapmıştı. Kendisine yönelik sözleri hakaret sayan Başkan Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Avukatlar aracılığı ile açılan davanın Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldüğü duruşmasında dava dosyası karar bağlanırken mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne hükmetti ve Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKemal KılıçdaroğluTazminat Davası100 Bin Lira Tazminat
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