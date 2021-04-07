Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 104 emekli amiralin muhtıra girişimine 4 kritik karar

Geçtiğimiz gün 104 emekli amiral tarafından hazırlanan ve gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) acil toplantıya çağırmıştı. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yayınlanan bildiri ile ilgili tüm detaylar ele alınırken bu çerçevede idari ile yasal düzenlemelerin yapılması kararı alındı. Toplantıda ayrıca; yargısal süreçlerin daha yakından takip edilerek bu tarz bildirilere karşı da toplumun bilinçlendirilmesi öngörüldü.

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AK Parti'nin başlatacağı çalışmalarda en çok dikkat çeken düzenleme general ve amirallerin, emekli olarak görevlerinden ayrılması sonrası kendilerine verilecek hakların yeniden yapılandırılması oldu. Muazzaf askerlerle ilgili yürütülen idari soruşturmaların aynı şekilde emekli askerlere de uygulanacağı yönünde alınan kararda kendilerine sunulan lojman, korumaların yanı sıra diplomatik pasaport ile VIP hizmetleri gibi olanaklarda bu kapsamda yeniden değerlendirilecek.

Emekli olan askerlerin yasal hakları ve görevden ayrıldıktan sonra uymaları gerekli olan kuralların özel yasal düzenleme ile belirleneceği ve yeni düzenlemelerin de kısa sürede Meclis'e sunulması bekleniyor.

Son yaşanan gelişmeler sonrası AK Parti'nin 104 emekli amiralle ilgili tüm yargısal süreçleri yakından takip edeceği ve 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasındaki yargı sürecinde olduğu davalık olması durumunda davaya müdahil olarak katılacağı kaydedildi.

MYK toplantısında ayrıca kamuoyunun bu tarz darbe ve darbe imalı bildirilerle karşılaşması halinde bilinçli ve duyarlı olması konusunda Sivil Toplum Örgütleri'nin (STK) geniş çapta bir çalışma yapılmasına karar verdi. Toplumsal bilinçlerin zinde tutulması için başlatılan bu çalışmalarda gerçekleştirilen faaliyetler kesintisiz devam ettirilecek.