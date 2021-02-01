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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa tartışmasının kapısını araladı

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa ile ilgili başlatılacak olan tartışmanın kapısını araladı ve önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçilebileceğini söyledi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa tartışmasının kapısını araladı
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Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni Anayasa ile ilgili de bilgiler paylaşan Erdoğan, önümüzdeki dönemde harekete geçilebileceğini söyleyerek Anayasa tartışmasının kapısını araladı.

Anayasa çalışmalarının terör örgütü ile irtibatlı olan kesimlerin gölgesinde ülkesine karşı kalpsiz isimlerle yürütülmesi mümkün olmayan bir durum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak hazırlıkların şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve ortaya çıkarılacak olan metnin de mutlaka Türk milletinin takdirine sunulacağını kaydetti. Erdoğan konuşmasının devamında Cumhur İttifakı ile ortak çalışmalar sonucunda atılacak olan adımlarla önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYeni Anayasa MesajıKabine Toplantısı
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