Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa tartışmasının kapısını araladı

Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığısonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni Anayasa ile ilgili de bilgiler paylaşan Erdoğan, önümüzdeki dönemde harekete geçilebileceğini söyleyerek Anayasa tartışmasının kapısını araladı.

Anayasa çalışmalarının terör örgütü ile irtibatlı olan kesimlerin gölgesinde ülkesine karşı kalpsiz isimlerle yürütülmesi mümkün olmayan bir durum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak hazırlıkların şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve ortaya çıkarılacak olan metnin de mutlaka Türk milletinin takdirine sunulacağını kaydetti. Erdoğan konuşmasının devamında Cumhur İttifakı ile ortak çalışmalar sonucunda atılacak olan adımlarla önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebileceğini söyledi.