Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla beraber oruç açtı!

Sağlık çalışanları ile iftar yapan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği görüldü.

İftar sonrasında açıklama yapan, Salgınla mücadele esnasında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla alakalı “İnanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." İfadelerine yer verdi.