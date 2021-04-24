Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla beraber oruç açtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların devam ettiği Çengelköy'de yer alan Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'nde bulunan Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçiş yaptı.
24 Nisan 2021 Cumartesi 23:54
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Sağlık çalışanları ile iftar yapan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği görüldü.
İftar sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgınla mücadele esnasında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla alakalı “İnanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." İfadelerine yer verdi.
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