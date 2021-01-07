Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki konularında tartışıldığını belirten Erdoğan, "Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık." Açıklamalarında bulundu. Bunların yanı sıra Erdoğan, Türkiye'nin destekleriyle Anavutluk'ta bir hastanenin inşa edileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği konular şu şekilde;

Anavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz.

Bugün Anavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

İmzalar atıldı

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

"Türkiye olarak Anavut kardeşlerimizin yardımına koştuk"

Anavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Anavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Anavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Elimizdeki tüm imkanları Anavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Anavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Anavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır.

Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Anavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Anavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Anavut kardeşimize istihdam sağlıyor.

Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. TİKA vasıtasıyla Anavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.

FETÖ'ye karşı ortak mücadele

FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Anavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

İTÜ işbirliği

Bu arada, Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Anavut öğrencimiz eğitim-öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Anavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Anavutluk'a hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Rama'ya bir kez daha hoş geldiniz diyorum.

Anavutluk'ta hastane inşa edilecek

Özellikle hiç endişe etmesin. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik. Bu leblebi çekirdek.

Bütün tıbbi, teknik donanımları da olacak. MR'ı, bütün röntgen cihazları vs. bunlar da içinde olacak. İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathanesi var. Bu ameliyathaneler beraber burada artık sıkıntı yaşanmayacak ve Sağlık Bakanlığımız geçici süreliğine sağlık çalışanlarını da gönderecek. Onlar orada öğreticilik yapmak suretiyle Anavut kardeşlerimizden bir ekibi de bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Çok kısa bir zamanda inşallah Anavutluk bu hastaneyi kendi halkına kazandırmış olacak.

Orada da adeta bir İTÜ kurulmuş olacak. bununla beraber de öğretim üyeleriyle, her şeyiyle Anavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması bile ayrıca bir kazanım. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey adımı adeta uygulama alanına girmiş olacak.

"Güçlü bir iradenin göstergesini gördük"

Anavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşme sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Rama, "Dost Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Anavutluk'tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük." İfadelerini kullandı.

Rama, Anavutluk'ta yaşanan depremlerde, desteklerini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkürlerini sundu.

Anavutluk'ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde yardımda bulunduğunu ve ülkesi ile dayanışma içerisinde yer aldığını belirten Rama, "Dost Türkiye ve Erdoğan'ın şahsı tarafından sergilenen bu dayanışma her zaman olmuştur." İfadelerine yer verdi.

Rama, Covid-19 salgını aşamasında pek çok ülkenin sınırlarını kapatarak içe kapandığını hatırlatarak, bu zorlu salgın sürecinde bile Türkiye'nin Anavutluk'a verdiği desteğe devam ettiğini aktardı.

Başbakan Rama, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları bizim için çok anlamlı. Bugün bile görüştüğümüz konulardan biri, iki ülke arasındaki yakın iş birliğidir. Özellikle, salgınla mücadelede Türkiye'nin Anavutluk'a yardımı ve yanında olması çok önemli." Şeklinde konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Anavutluk'ta inşası yapılacak deprem konutlarının projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Rama, bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle gerçekleştiğini de vurguladı.

Rama, ziyaret kapsamında, ülkesi ve Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına yönelik ortak bildiriye imza atılmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, bu bildirinin, daha önce ilan edilen stratejik ortaklığı daha kurumsal seviyelere çıkaracağını kaydetti.

Anavutluk Başbakanı Rama, "Eminim ki biz bugün çok önemli bir adım attık ve bu girişimlerimiz gerçekleştiği zaman bunun olumlu meyvelerini Anavutlar ve Türkler hep birlikte doğrudan göreceklerdir." Açıklamalarında bulundu.