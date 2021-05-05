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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Kritik görüşmeyle ilgili bilgiler ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman arasında kritik görüşme!
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Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Başkan Erdoğan ile kral Selman görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan kralı Selman ile yaptığı konuşmada Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri ele alındığını ve bunda sonraki atılacak adımlarla ilgili durum değerlendirmeleri yapıldığı bildirildi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:45
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSuudi ArabistanKral SelmanGörüşme
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