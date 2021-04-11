Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı bir açıklamada bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerle ilgili geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

, Putin ile görüşmesi sırasında Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planları aktarırken, Putin'in bölgesel istikrarla birlikte güvenlik alanının sağlanabilmesi için 1936 tarih kapsamında hazırlanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini Erdoğan'a iletti. Putin konuşmasında Boğazlar rejiminin korunmasıyla ilgili gerekli görülen önemi vurguladı.

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ayrıca, Rusya'nın koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimle ilgili ihtimallerde değerlendirilirken Rusya’nın Donbass bölgesinde provokatif eylemler gerçekleştirdiğini öne sürdüğü Ukrayna'yı da suçladığı aktarıldı.