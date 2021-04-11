Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı bir açıklamada bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerle ilgili geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ayrıca, Rusya'nın koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimle ilgili ihtimallerde değerlendirilirken Rusya’nın Donbass bölgesinde provokatif eylemler gerçekleştirdiğini öne sürdüğü Ukrayna'yı da suçladığı aktarıldı.
Son Güncelleme: 11.04.2021 18:59