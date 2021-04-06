İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de AB konseyini ağırladı

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte AB Komisyon Başkanı Leyen'i ağırladı. Külliye'de gerçekleşen kritik toplantı sonrasında Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme gireceği bildirildi.

06 Nisan 2021 Salı 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de AB konseyini ağırladı
Takip Et:

Ankara, bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. 

Türkiye için çalışma ziyareti gerçekleştirme programı kapsamında AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Balkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı tam 2 saat 45 dakika sürdü. AB ile Türkiye ilişkilerinin de değerlendirilmeye alındığı görüşmede, işbirliği ilişkileri tüm yönleri ile gözden geçirilirken, toplantıda 18 Mart mutabakatı ile ilgili bir yenilenme, vize serbestliği gibi konular da ele alındı. 25 yıl önce yapılan Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeniden güncellenmesi hakkında konunun da masaya yatırıldığı toplantıda AB Konseyi Başkanı Michel'in AB'nin Türkiye ile arasındaki ekonomik anlamda iş birliklerinin ve göç ile halklar arasındaki bağlantıları daha da artırmak için somut gündem sunmak istediklerini söylediği bildirildi.

Toplantı sonrası bir basın açıklamasında bulunan Michel, AB'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ile birlikte istikrarıyla da Türkiye'yle karşılıklı pozitif ilişki içinde olduklarını söyledi. AB Komisyon Başkanı Leyen ise, basın açıklamasında Türkiye ile olan ilişkilere bir ivme katmak için ziyarette bulunduklarını ifade ederek her iki tarafa da yarar sağlayacak iş birlikleri alanlarında görüşme sağladıklarını ve Gümrük Birliği'nin uygulanmasıyla ilgili de mevcut zorlukların yeniden ele alınarak yeni güncellemeler için bir çalışma başlatacakları ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupa BirliğiCumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanı ErdoğanToplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? Bildiri yayınlayan 104 amiralin isimleri
104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? Bildiri yayınlayan 104 amiralin isimleri
103 emekli amiralin Montrö bildirisi - İmzası olan 103 amiral kim? 103 emekli amiral isimleri
103 emekli amiralin Montrö bildirisi - İmzası olan 103 amiral kim? 103 emekli amiral isimleri
Yeni seçim barajı kaç olacak?
Yeni seçim barajı kaç olacak?
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Avrasya anket sonuçları açıklandı!
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Avrasya anket sonuçları açıklandı!
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?
Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?

Popüler Haberler

Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter A101'de satışı başladı
Trabzonspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzonspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
GTA San Andreas nasıl indirilir?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
2021 umre olacak mı, bu yıl umre yapılacak mı?
Sigortasız muayene olur mu? Muayene randevusu nasıl alınır? 2021
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 4 Nisan 2021 Pazar tarihli önemli gelişme
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Utku Ateş oynadığı diziler
3 Bankadan anında onaylı gelir belgesiz 10 Bin TL acil nakit kredi kampanyası
Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan Ramazana Hazırlık Vakti indirimleri
Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı evde nasıl kılınır?
Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Çukur TEMA Vakfı Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? Çukur Ormanı nerede olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.