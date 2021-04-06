Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de AB konseyini ağırladı

Ankara, bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

için çalışma ziyareti gerçekleştirme programı kapsamında AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Balkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı tam 2 saat 45 dakika sürdü. AB ile Türkiye ilişkilerinin de değerlendirilmeye alındığı görüşmede, işbirliği ilişkileri tüm yönleri ile gözden geçirilirken, toplantıda 18 Mart mutabakatı ile ilgili bir yenilenme, vize serbestliği gibi konular da ele alındı. 25 yıl önce yapılan Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeniden güncellenmesi hakkında konunun da masaya yatırıldığı toplantıda AB Konseyi Başkanı Michel'in AB'nin Türkiye ile arasındaki ekonomik anlamda iş birliklerinin ve göç ile halklar arasındaki bağlantıları daha da artırmak için somut gündem sunmak istediklerini söylediği bildirildi.

Toplantı sonrası bir basın açıklamasında bulunan Michel, AB'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ile birlikte istikrarıyla da Türkiye'yle karşılıklı pozitif ilişki içinde olduklarını söyledi. AB Komisyon Başkanı Leyen ise, basın açıklamasında Türkiye ile olan ilişkilere bir ivme katmak için ziyarette bulunduklarını ifade ederek her iki tarafa da yarar sağlayacak iş birlikleri alanlarında görüşme sağladıklarını ve Gümrük Birliği'nin uygulanmasıyla ilgili de mevcut zorlukların yeniden ele alınarak yeni güncellemeler için bir çalışma başlatacakları ifadelerini kullandı.