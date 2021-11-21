Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masadaki en kritik konu asgari ücret..

Türkiye'de gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'na çevrildi. Asgari ücretle ilgili bir kararın çıkabileceğinin değerlendirildiği toplantıda geçtiğimi gün Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried ile gerçekleştirilen konuşma ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ele alınan 50+1 sistemi toplantının gündemine alınacak.

Merkez Bankası'nın faizlerde indirim kararı ve hemen ardından döviz kurlarında yükseliş trendi Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenilen diğer konular olacak. Külliye'de bir araya gelecek Kabine üyeleri yoğun gündemi değerlendirerek istişareler yaparken aynı zamanda güvenlik güçleriyle birlikte MİT'in gerçekleştirdiği başarı sonuçlu operasyonlarla sınır bölgelerinde ve sahalardaki son durumlarla gelen istihbarat raporları değerlendirmeye alınacak.